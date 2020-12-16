Вмешался ОМОН: фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку

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Болельщики «Зенита» «Спартака» организовали потасовку во время матча 19-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге, хотя встреча официально должна была проходить без зрителей. На игру могли попасть посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-зоны.

В первые минуты встречи на трибунах «Газпром Арены» появились фанаты гостей, которые стали энергично поддерживать своих любимцев. Это не понравилось фанатам «Зенита», которые решили ответить. В инцидент пришлось вмешаться ОМОНу.

РПЛ заинтересовалась случившимся. Известно, что лига запросит у принимающей стороны объяснения по случившемуся.