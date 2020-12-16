Вмешался ОМОН: фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку

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Матч-центр
11 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Химки
Химки
1 0
Арсенал Арсенал
11 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
3 2
Осасуна Осасуна
11 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
11 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
12 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
Ротор
1 0
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
1 0
Спартак М Спартак М
Зенит
Зенит
3 1
Динамо М Динамо М
12 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Валенсия
Валенсия
2 2
Атлетик Б Атлетик Б
Хетафе
Хетафе
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 0
Алавес Алавес
12 декабря

Бундеслига

3 из 6
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РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 0
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 1
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
2 0
Арминия Арминия
12 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 1
Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
0 0
Манчестер Сити Манчестер Сити
13 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Тамбов
Тамбов
0 1
Рубин Рубин
Краснодар
Краснодар
5 0
Локомотив М Локомотив М
ЦСКА
ЦСКА
2 2
Урал Урал
13 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
1 1
Эйбар Эйбар
Бетис
Бетис
1 1
Вильярреал Вильярреал
Эльче
Эльче
0 1
Гранада Гранада
13 декабря

Бундеслига

2 из 2
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Аугсбург
Аугсбург
2 2
Шальке-04 Шальке-04
Байер
Байер
4 1
Хоффенхайм Хоффенхайм
13 декабря

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3 из 5
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Саутгемптон
Саутгемптон
3 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
Фулхэм
1 1
Ливерпуль Ливерпуль
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
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Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
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Герта
Герта
0 0
Майнц Майнц
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вулверхэмптон
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Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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3 из 3
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Сочи
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Ротор
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Зенит
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Байер Байер
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Фулхэм
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Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
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Вест Хэм Юнайтед
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Ливерпуль
Ливерпуль
1 1
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
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Химки
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Ростов
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ЦСКА ЦСКА
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Астон Вилла
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Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Атлетик Б
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Эйбар Эйбар

Фанаты «Зенита» и «Спартака» подрались на трибуна, хотя матч проходил без зрителей 

Просто Про Спорт 1 час назад
Вмешался ОМОН: фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку
Фото: РИА Новости
Болельщики «Зенита» и «Спартака» организовали потасовку во время матча 19-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге, хотя встреча официально должна была проходить без зрителей. На игру могли попасть посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-зоны.
В первые минуты встречи на трибунах «Газпром Арены» появились фанаты гостей, которые стали энергично поддерживать своих любимцев. Это не понравилось фанатам «Зенита», которые решили ответить. В инцидент пришлось вмешаться ОМОНу.
РПЛ заинтересовалась случившимся. Известно, что лига запросит у принимающей стороны объяснения по случившемуся.

«Нахождение любителей футбола вне оговоренных зон вызывает серьезную обеспокоенность», — отметила пресс-служба РПЛ.

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Футбол , Спартак , Зенит
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