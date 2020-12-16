Вмешался ОМОН: фанаты «Зенита» и «Спартака» устроили драку

Болельщики «Зенита» и «Спартака» организовали потасовку во время матча 19-го тура чемпионата России в Санкт-Петербурге, хотя встреча официально должна была проходить без зрителей. На игру могли попасть посетители изолированных лож и владельцы сезонных абонементов в бизнес-зоны.
В первые минуты встречи на трибунах «Газпром Арены» появились фанаты гостей, которые стали энергично поддерживать своих любимцев. Это не понравилось фанатам «Зенита», которые решили ответить. В инцидент пришлось вмешаться ОМОНу.
РПЛ заинтересовалась случившимся. Известно, что лига запросит у принимающей стороны объяснения по случившемуся.
«Нахождение любителей футбола вне оговоренных зон вызывает серьезную обеспокоенность», — отметила пресс-служба РПЛ.