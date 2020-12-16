Тедеско не будет продлевать контракт со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско после разгрома от петербургского «Зенита» заявил о решении не продлевать контракт с клубом по окончании сезона. Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, передает РБК.
«Я сказал владельцу клубу, что не продлю контракт со «Спартаком». Это сложно для меня. Я горд быть тренером этого клуба. Горд быть тренером «Спартака», — сказал немецкий специалист.
Гостевой матч с «Зенитом», завершившийся поражением спартаковцев со счетом 1:3, Тедеско назвал одной из худших игр сезона.
Как сообщал «Рамблер», Доменико Тедеско возглавил столичный клуб в октябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Олега Кононова.
В текущем сезоне красно-белые лидировали несколько туров, а затем уступили лидерство «Зениту». После игры в Санкт-Петербурге «Спартак» увеличил отставание от бело-голубых до шести очков. В четверг состоится матч между ЦСКА и «Ростовом». Каждая из этих команд в случае победы может потеснить красно-белых со второй строчки турнирной таблицы.
Матчи следующего, 20-го тура запланированы на конец февраля.