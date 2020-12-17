Самый титулованный теннисист в истории России, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал известие о том, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не будет продлевать контракт с клубом. Действующее соглашение Тедеско рассчитано до лета 2021 года.

— Я не удивлен, что Тедеско решил не продлевать контракт со «Спартаком». Почему я должен удивляться? Во-первых, человек ценит свой труд и свое рабочее время. Если он понимает, что его время и его профессиональные качества не нужны клубу, то зачем ему оставаться. Во-вторых, Тедеско в «Спартаке» не ценили. Он выжимал максимум из возможностей, которые ему были предоставлены, это факт. Выше головы с таким подбором игроков и его уровнем не прыгнешь. Он реально выжимал максимум, лучше по определению не могло быть. Поэтому это абсолютно логичное решение для него.

— Стоит ли «Спартаку» сейчас расставаться с Тедеско?

— «Спартаку» давным-давно нужно избавиться от владельца клуба, который, определено, является раковой опухолью для «Спартака». Федун уничтожает клуб, все беды идут от руководства. Пока не будет нового владельца клуба, речи об успехах не может быть, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.