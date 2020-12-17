«Спартак» может вернуть Промеса 

По информации источника, игрок, который сейчас выступает в амстердамском «Аяксе», недоволен своим положением в команде и хочет сменить клуб. Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Всего за красно-белых он провел 135 матчей, в которых забил 66 мячей и сделал 33 передачи.

Примечательно, что недавно хавбек стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в нанесении ножевых ранений, игроку может грозить четыре года тюремного заключения.