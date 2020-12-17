Футболиста ЦСКА лишили отсрочки от армии за отказ играть за сборную Белоруссии 

Нападающего московского ЦСКА Илью Шкурина лишили отсрочки от службы в армии после отказа выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщает «Прессбол».

Фамилия футболиста была исключена из состава национальной команды (в том числе и молодежной сборной) на 2021 год. Решение было принято на основе отказа 21-летнего игрока прибыть в расположение молодежной сборной Белоруссии. Таким образом, согласно законам Белоруссии, Шкурин не сможет более претендовать на отсрочку от призыва.

16 декабря агент игрока заявил , что представители Белорусской федерации футбола пытались шантажировать Шкурина. Футболисту угрожали «забрать в армию» за отказ выступать за молодежную команду.