«Иногда кажется, люди думают, что Черчесов только и делает что нам выговаривает. На самом деле это не так. Он нормально со всеми общается», — рассказал Соболев.

Также он отметил, что в Новогорске игроки могут сходить в баню с тренерами и там Черчесов может рассказать историю.

Ранее Черчесов рассказал о новом опыте от жеребьевки отбора к чемпионату мира.