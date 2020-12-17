Владелец «Лилля» сообщил о готовности продать клуб 

Президент «Лилля» Жерар Лопес подтвердил скорую продажу клуба компании Merlyn Partners. Люксембургский бизнесмен приобрел «Лилль» в 2017 году, но столкнулся с финансовыми трудностями, в результате чего прибегнул к помощи кредиторов. По слухам, именно они настояли на продаже Лопесом клуба.

«Я доволен интересом Merlyn Partners к клубу, и я собираюсь внимательно и как можно быстрее изучить их предложение в интересах всех заинтересованных сторон. Я доволен проделанной нами работой и тем, что спортивный успех, который мы принесли «Лиллю», был признан иностранными инвесторами в эти трудные для французского футбола времена. Трудности, связанные с COVID-19 и ситуацией с телевещанием, означают, что, возможно, пришло время изменить финансовую модель с новым владельцем», — цитирует Лопеса GFFN.

Merlyn Partners работают с командой опытных специалистов в мире футбола, включая Оливье Летанга, с целью привести клуб в стабильное финансовое состояние и помочь ему бороться с финансовыми последствиями COVID-19.

«Лилль», трехкратный чемпион Франции, лидирует в турнирной таблице Лиги 1 после 15 туров.