Международная федерация футбола (ФИФА) признала поляка Роберта Левандовского лучшим игроком 2020 года. Церемония прошла в онлайн-формате в четверг.

В сезоне-2019/20 Левандовский с "Баварией" стал победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Германии и Лиги чемпионов. Форвард забил 55 голов и отдал 10 результативных передач, показав лучший сезон по результативности в своей карьере.

Левандовский представляет "Баварию" с 2014 года. Также он играл за германскую "Боруссию", польские "Знич" и "Лех". В 2020 году он также был признан лучшим игроком по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).