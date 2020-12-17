Левандовски стал лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА

Сегодня, 17 декабря, состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2020, в ходе которой был назван лучший футболист мира по итогам 2020 года.
За награду боролись поляк Роберт Левандовски из «Баварии», португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса» и аргентинец Лионель Месси из «Барселоны».
Лучшим футболистом мира в 2020 году по версии ФИФА признан Левандовски. Победителя объявил президент организации Джанни Инфантино.
Напомним, что в 2019 году лучшим был признан Месси, опередивший голландца Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» и Роналду.