Левандовски стал лучшим футболистом 2020 года по версии ФИФА

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Сегодня, 17 декабря, состоялась церемония награждения The Best FIFA Football Awards 2020, в ходе которой был назван лучший футболист мира по итогам 2020 года.

Лучшим футболистом мира в 2020 году по версии ФИФА признан Левандовски. Победителя объявил президент организации Джанни Инфантино

Напомним, что в 2019 году лучшим был признан Месси, опередивший голландца Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля» и Роналду.