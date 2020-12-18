Слуцкий высказался об уходе Тарасова из «Рубина» 

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Грозненский "Ахмат" и казанский "Рубин" сыграли вничью в матче 19 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном и завершилась со счетом 0:0.

После игры главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий высказался об уходе Дмитрия Тарасова из казанского клуба. Тренер поблагодарил Тарасова за тот год, который они провели вместе. Слуцкий отметил, что полузащитник проиграл конкуренцию за место в стартовом составе.

"Я ему всячески желаю удачи, его уровень профессионализма, отношения к делу, личностные качества вызывают только положительные эмоции", — добавил он.

Ранее "Краснодар" обыграл "Уфу" в матче РПЛ.