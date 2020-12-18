Выборы президента РФС состоятся 4 февраля 

4 февраля состоится внеочередная конференция РФС, на которой состоятся выборы президента организации и выборы в исполком. Об этом стало известно сегодня на исполкоме РФС, проходящем в формате видеоконференции.
Действующим президентом РФС является Александр Дюков, который был избран в феврале 2019 года. 15 декабря пресс-служба организации сообщила, что он выдвинут в качестве кандидата на этот пост общим собранием межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад». На предыдущих выборах Дюков был единственным кандидатом.