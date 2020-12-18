Выборы президента РФС состоятся 4 февраля 

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Кафельников: «Спартаку» нужно избавиться от Федуна. Он является раковой опухолью для клуба»

Чалов стал автором самого быстрого гола в РПЛ-2020/21: видео

Тарасов покинул "Рубин". Это конец карьеры - в соцсетях у него все лучше, чем на поле