«Локомотив» купил хавбека «Торпедо»

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«Локомотив» объявил о подписании контракта с полузащитником Ильей Берковским.

Соглашение с 20-летним игроком рассчитано на 3,5 года. Он будет выступать под 23-м номером.

Сообщалось, что сумма трансфера Берковского из «Торпедо» составляет 20 миллионов рублей.

С его статистикой в текущем сезоне Олимп-ФНЛ можно ознакомиться здесь.