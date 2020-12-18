Избитый Широковым арбитр заявил иск на 500 тыс. рублей

Арбитр Никита Данченков, избитый экс-футболистом сборной России Романом Широковым, заявил к нему гражданский иск о возмещении вреда на полмиллиона рублей. Соответствующее ходатайство заявлено в пятницу в мировом суде, где рассматривается дело. Факт подачи иска подтвердил один из адвокатов потерпевшего Александр Островский.
"Прошу взыскать с подсудимого Широкова Романа Николаевича в мою — потерпевшего Данченкова Никиты Сергеевича — пользу моральный вред в размере 500 тыс. рублей", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.