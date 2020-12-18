Черчесов: разговора о возвращении у нас с Акинфеевым не было

"Я совершенно спокойно отношусь к ситуации с Акинфеевым, но у меня нет новой информации. Поступали ли сигналы с его стороны о готовности вернуться? С игроками мы не разговариваем намеками: ни я с ними, ни они со мной. Только прямое общение", — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".