Черчесов: разговора о возвращении у нас с Акинфеевым не было

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что не разговаривал с вратарем ЦСКА Игорем Акинфеевым о его возможном возвращении в национальную команду.
По словам Черчесова, от голкипера армейцев не поступало сигналов о готовности вернуться в сборную.
"Я совершенно спокойно отношусь к ситуации с Акинфеевым, но у меня нет новой информации. Поступали ли сигналы с его стороны о готовности вернуться? С игроками мы не разговариваем намеками: ни я с ними, ни они со мной. Только прямое общение", — приводит слова Черчесова "Спорт-Экспресс".
"Разговора о возвращении у нас с Акинфеевым не было. Возраст не является проблемой. Юрий Жирков, например, уже завершал свою карьеру в сборной, но до сих пор играет", — добавил Черчесов.