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Гладбахская «Боруссия» оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в соперника 

Sport24 и ещё 2 1 час назад
Футболист поплатился за плевок в лицо соперника
Фото: Getty Images
Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль сообщил о том, что клуб оштрафовал нападающего Маркуса Тюрама за плевок в лицо игрока «Хоффенхайма» Штефана Поша в матче 13-го тура Бундеслиги (1:2).

«У меня была продолжительная беседы с Маркусом этим утром, во время которой он извинился передо мной и клубом за свой поступок. Мы уже почти два года знаем Маркуса, мы знаем его происхождение, его семью. Вчерашние действия не соответствуют этому. Маркус опустошен, и он заверил меня, что плюнул в Штефана Поша не специально. Он рассказал, мне что во время ссоры с Пошем непреднамеренно плюнул в него после нескольких оскорблений на французском в пылу момента. Он знает, что это ничего не меняет, что фото говорят сами за себя, что удаление было справедливым.

Мы оштрафуем его на сумму, эквивалентную его месячной зарплате, и направим эти деньги на полезное дело. Маркус согласился, а также предложил разрешить ему приобщиться к общественным мероприятиям.
Вчера вечером Маркус принес извинения Штефану Пошу, «Хоффенхайму», одноклубникам, тренерскому штабу и фанатам «Боруссии», и я бы тоже хотел это сделать от лица «Боруссии». Маркус совершил большую ошибку и будет за нее наказан. При этом он остается тем же человеком, которого мы знаем, и мы будем его поддерживать», — цитирует Эберля пресс-служба «Боруссии».
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Футбол , Макс Эберль
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