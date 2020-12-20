Футболист поплатился за плевок в лицо соперника

Спортивный директор менхенгладбахской «Боруссии» Макс Эберль сообщил о том, что клуб оштрафовал нападающего Маркуса Тюрама за плевок в лицо игрока «Хоффенхайма» Штефана Поша в матче 13-го тура Бундеслиги (1:2).

«У меня была продолжительная беседы с Маркусом этим утром, во время которой он извинился передо мной и клубом за свой поступок. Мы уже почти два года знаем Маркуса, мы знаем его происхождение, его семью. Вчерашние действия не соответствуют этому. Маркус опустошен, и он заверил меня, что плюнул в Штефана Поша не специально. Он рассказал, мне что во время ссоры с Пошем непреднамеренно плюнул в него после нескольких оскорблений на французском в пылу момента. Он знает, что это ничего не меняет, что фото говорят сами за себя, что удаление было справедливым.

Мы оштрафуем его на сумму, эквивалентную его месячной зарплате, и направим эти деньги на полезное дело. Маркус согласился, а также предложил разрешить ему приобщиться к общественным мероприятиям.

Вчера вечером Маркус принес извинения Штефану Пошу, «Хоффенхайму», одноклубникам, тренерскому штабу и фанатам «Боруссии», и я бы тоже хотел это сделать от лица «Боруссии». Маркус совершил большую ошибку и будет за нее наказан. При этом он остается тем же человеком, которого мы знаем, и мы будем его поддерживать», — цитирует Эберля пресс-служба «Боруссии».