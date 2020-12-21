Комбаров: «С радостью вернусь в „Спартак“

Фланговый защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров заявил о готовности вернуться в московский «Спартак».
«Конечно, я бы с радостью вернулся в «Спартак». И Айртон меня не пугает — будем конкурировать», — сказал 33-летний футболист в интервью Sports.ru.
Напомним, что Комбаров защищал цвета «Спартака» с 2010-го по 2019-й год. В составе московской команды Дмитрий сыграл 274 поединка, в которых записал на свой счет 27 забитых мячей и 44 результативные передачи.
Действующее соглашение игрока с «Крыльями Советов» истекает летом следующего года.