Тедеско дисквалифицирован на три матча из-за скандала в Сочи

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Как сообщал «Рамблер», 12 декабря «Сочи» обыграл «Спартак» после чего произошел конфликт между тренерами Дмитрием Бородиным и Доменико Тедеско. По данным московского клуба, Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско». Также сообщалось, что полузащитник хозяев Жоаозиньо ударил помощника главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля

Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Доменико Тедеско был оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован на три матча.

В свою очередь тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тысяч рублей. А Жоазиньо признан невиновным.