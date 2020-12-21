Тедеско дисквалифицирован на три матча из-за скандала в Сочи

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско и дисквалифицировал его на три матча из-за инцидента в Сочи. Об этом пишет «Чемпионат».
Как сообщал «Рамблер», 12 декабря «Сочи» обыграл «Спартак» после чего произошел конфликт между тренерами Дмитрием Бородиным и Доменико Тедеско. По данным московского клуба, Бородин «позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Тедеско». Также сообщалось, что полузащитник хозяев Жоаозиньо ударил помощника главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.
Решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Доменико Тедеско был оштрафован на 50 тысяч рублей и дисквалифицирован на три матча.
В свою очередь тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оштрафован на 50 тысяч рублей. А Жоазиньо признан невиновным.
«Запросили в КДК мотивационную часть решения. После изучения материалов сформируем свою позицию», — прокомментировал дисквалификацию директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.