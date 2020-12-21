«Ювентус» проявляет интерес к Депаю 

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Нападающий «Лиона» Мемфис Депай попал в сферу интересов «Ювентуса». Туринцы хотят укрепить линию атаки в январе и нацелились на голландца. Об этом сообщает Tuttosport.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи изучает вариант с Депаем, а также Аркалиушом Миликом. Про интерес к поляку писали неоднократно. «Наполи» оценивает Милика 15-18 млн евро.

Ранее стало известно, что «Лион» готов продать Мемфиса Депай за 5 млн евро. Контракт 26-летнего форварда действует до лета 2021 года и пока не продлен.