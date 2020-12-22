Гинер и Федун не попали в исполнительный комитет РФС 

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер и владелец московского "Спартака" Леонид Федун не попали в исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС), сообщает "РБ-Спорт".
По информации источника, в исполнительный комитет РФС войдут генеральный директор казанского "Рубина" Рустем Сайманов, владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий и глава совета директоров московского "Динамо" Юрий Соловьев.
Помимо Гинера и Федуна в исполнительный комитет также не попали глава совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков и президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг-старший. Ранее РПЛ выдвинула Гинера и Федуна в состав исполкома РФС.