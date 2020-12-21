Уткин объяснил феномен Тедеско 

Фигура Цорна тоже обсуждалась с самых разнообразных сторон. Обсуждались фигуры футболистов, которые вроде бы слишком дороги или слишком долго ищут свою игру. И Тедеско в этой ситуации казался человеком, на котором надоело рассматривать фигуру критически. Сам он вызывает довольно определенную симпатию, ну просто хотя бы внешним своим обликом — нечто среднее между хоббитом и домовым Добби. И все это в результате повергает нас в ситуацию, когда мы не можем оценить человека как тренера — он провел два раза по полсезона пока что. То есть там вообще не может идти речь о результате. А в итоге мы уже сейчас должны к нему свое отношение сформировать. В этом, мне кажется, и заключается феномен Тедеско. И это не позитивная оценка его работы, а просто объяснение симпатии к нему», — сказал Уткин в ролике на своем YouTube-канале.