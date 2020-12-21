Газизов может стать генеральным директором «Сочи»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов может получить аналогичную должность в «Сочи». Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, руководство черноморского клуба контактировало с 52-летним менеджером и обсуждало перспективы потенциального сотрудничества.
Напомним, что в настоящее время генеральным директором сочинцев является Дмитрий Рубашко.
Ранее тренер футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Бородин заявил, что готов пожать руку главному тренеру столичного «Спартака» Доменико Тедеско