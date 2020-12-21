Газизов может стать генеральным директором «Сочи»

Матч-центр
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Матч-центр
14 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Сельта
Сельта
4 0
Кадис Кадис
15 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 3
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 2
Боруссия Д Боруссия Д
Штутгарт
Штутгарт
2 2
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Челси Челси
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Бавария
Бавария
2 1
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Арсенал
Арсенал
1 1
Саутгемптон Саутгемптон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
5 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
Эвертон Эвертон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Химки
Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Ростов
Ростов
1 3
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2 из 2
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Астон Вилла
0 0
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Тамбов
Тамбов
1 1
Урал Урал
18 декабря

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1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
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1 из 1
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Унион
2 1
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3 из 5
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Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
2 2
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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3 из 6
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РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
0 0
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Майнц
0 1
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Аугсбург
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Английская Премьер-лига

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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 7
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Саутгемптон
Саутгемптон
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Эвертон
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Гранада
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Бетис Бетис
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Вольфсбург
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Брайтон энд Хоув Альбион
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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

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Бёрнли
Бёрнли
20:30
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
23:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Валенсия
Валенсия
19:30
Севилья Севилья
Эльче
Эльче
19:30
Осасуна Осасуна
Уэска
Уэска
21:45
Леванте Леванте
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
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Вильярреал
Вильярреал
00:00
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
00:00
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
19:30
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Бетис
Бетис
00:00
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
00:00
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм
Фулхэм
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
27 декабря

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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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Английская Премьер-лига

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Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити

Газизов может получить должность генерального директора «Сочи» 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Газизов может стать генеральным директором «Сочи»
Фото: РИА Новости
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов может получить аналогичную должность в «Сочи». Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, руководство черноморского клуба контактировало с 52-летним менеджером и обсуждало перспективы потенциального сотрудничества.
Напомним, что в настоящее время генеральным директором сочинцев является Дмитрий Рубашко.
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