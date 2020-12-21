Левандовски: Месси и Роналду нет равных

— Лионель и Криштиану на протяжении долгого времени находятся на вершине — им нет равных в футболе. Однако если обратиться к статистике прошлого и текущего сезонов, то можно сказать, что я тоже забил немало голов. Я все еще не могу представить себя за одним столом с Месси и Роналду, но, думаю, я мог бы их пригласить на обед к себе, — цитирует Левандовски France Football.