История СССР полна тайн и фактов, которые утаивалась долгие годы. Не исключение — и история советского футбола. До сих пор события, случившиеся в некоторых матчах овеяны мраком.

Одной из таких вплоть до развала Советского Союза была встреча московского «Торпедо» и тбилисского «Динамо» в 1953-м — году смерти Иосифа Сталина. Из-за судейского скандала тот матч закончился потасовкой на поле, а вскоре его результат и вовсе был отменен. Газеты умолчали о скандале, так что более-менее подробная информация об игре появилась лишь в середине 1990-х годов. Тогда же возникла версия о заговоре против грузинской команды.

4 сентября 1953 года в предпоследнем туре чемпионата СССР на московском стадионе «Динамо» сошлись «Торпедо» и тбилисское «Динамо». В этом матче должна была де-факто решиться судьба золотых медалей — если выигрывал грузинский клуб, то мог рассчитывать на чемпионство, а, если одно или три очка брали торпедовцы, то на первую строчку поднимался московский «Спартак»

Разумеется, ажиотаж вокруг встречи был соответствующий. Стадион в Москве собрал 25 тысяч зрителей, а на трибунах присутствовали даже болельщики «Спартака».

К сожалению, качество игры в тот день не оправдало ожиданий фанатов. Вместо красивого футбола они увидели «мясорубку», которая спровоцировала судейский скандал.

Очевидцы матча вспомнили, что игра получилась жесткой и грубой, причем с обеих сторон. Игроки с завидным постоянством отоваривали друг друга по ногам, а главный судья встречи Петр Белов частенько ошибался, даже в ключевых эпизодах. По мнению зрителей, он сначала не зафиксировал взятие ворот «Торпедо», когда мяч пересек лицевую линию, а затем «не заметил» игру рукой футболиста тбилисского клуба в своей штрафной.

К концу встречи, когда «Динамо» уже вело со счетом 2:1, напряжение на стадионе становилось с каждой минутой сильнее — трибуны поносили судью и скандировали антигрузинские кричали. А как только прозвучал финальный свисток и стало ясно, что бронза «Торпедо» не достанется, московские болельщики будто сорвались с цепи. Они стали бросать с трибун камни и бутылки и вскоре устремились на поле.

Несколько сотен разъяренных фанатов прорвались к газону и побежали к судье. Поэтому футболистам вместе с бригадой арбитров пришлось спасаться бегством. «Судью мы успели взять в кольцо и увели с поля», — вспоминал нападающий «Торпедо» Валентин Иванов.

Чтобы болельщики не растерзали арбитра, футболисты московского клуба спрятали Белова в душевой своей раздевалки. Так что, когда фанаты прорвались в подтрибунное помещение, в судейской уже никого не было. Самые смекалистые попытались ворваться и в раздевалку, но к футболистам их не пустили наряды милиции.

Лишь после того, как болельщиков удалось успокоить, тренеры обеих команд расписались в протоколе и вместе с футболистами и арбитрами в сопровождении милиционеров отправились к выходу со стадиона.

Динамовцы узнали о переигровке поздним вечером после игры. Запись о протесте в протоколе была сделана задним числом

В тот вечер футболисты «Динамо» даже не догадывались о том, что «Торпедо» подаст протест на результат матча, а их победу аннулируют.

«Разговоров в судейской комнате о протесте не было, и записи в протоколе, когда я расписывался, тоже. Мы с Колей (тренером «Торпедо» Николаем Морозовым. — Прим. Sport24) пожали друг другу руки и разошлись. Шли к автобусу в сопровождении милиции. Было уже спокойно, людей в парке почти не осталось», — передавал слова старшего тренера «Динамо» Бориса Пайчадзе в своей Летописи советского футбола журналист Аксель Вартанян.

В своей гостинице динамовцы уже готовились ко сну и вылету из столицы. Однако вдруг Пайчадзе пригласили к телефону.

«Я готовился ко сну, когда меня вызвали к телефону. Звонили из Комитета физкультуры. Сказали, чтобы из Москвы не уезжали — «Торпедо» игру опротестовало. Какой еще протест? Я подумал, что кто-то пошутил», — признавался тренер «Динамо».

Тем не менее шутить никто не собирался. При до сих пор неведомых обстоятельствах в протоколе задним числом появилась запись Николая Морозова: «Команда „Торпедо“ подает протест на необъективное судейство, в частности по а) 1-й забитый мяч с углового удара — фиксировано неправильно, б) игра рукой в штрафной площади „Динамо“ и в) забитый мяч 2-й в ворота „Динамо“.

А 5 сентября заместитель министра здравоохранения СССР Николай Романов издал приказ о переигровке матча, в котором было решено лишь сделать выговор судье. Это приказ в печати так и не появился. Газеты ограничились только короткими заметками о протесте „Торпедо“.

»Вчера в Москве на стадионе «Динамо» состоялась очередная встреча на первенство страны по футболу между командами мастеров «Торпедо» (Москва) и «Динамо» (Тбилиси). Результат игры опротестован командой «Торпедо». Протест будет рассмотрен Главным управлением по физической культуре и спорту Министерства здравоохранения СССР», — говорилось в свежем номере «Советского Спорта».

О погромах, буйстве болельщиков и судейском скандале не было ни слова. Не сложно догадаться, каково было удивление болельщиков, когда они прочитали эту новость.

Перед переигровкой динамовцы пили два дня. Они не верили, что им позволят победить

Динамовцев новость о переигровке надломила. Грузинские футболисты разуверились в возможности победить и стали налегать на алкоголь.

«Два дня мы не выходили из гостиницы, пили все подряд. Даже на игру ехать не хотели, знали — выиграть нам не дадут. Борис Пайчадзе уговорил. Только из уважения к нему согласились. В день игры кое-как привели себя в чувство и отправились на стадион», — вспоминал нападающий Георгий Антадзе.

«Я, конечно, виноват. Должен был остановить их. Заходил в номера, разговаривал, убеждал. Ничего не помогало. Вы бы видели, как они убивались», — вспоминал Пайчадзе. 7 сентября футболисты «Динамо» все-таки вышли на переигровку. Однако из-за их состояния матч стал превратился в формальность — «Торпедо» без проблем расправилось с надломленными соперниками (4:1). В итоге золото чемпионата СССР взял «Спартак».

С тех пор долгие годы о матче на стадионе «Динамо» никто не упоминал. Когда же участники встречи стали вспоминать развязку чемпионата СССР-1953, а те события обросли подробностями, появилась версия о заговоре против грузинского клуба.

Сторонники теории подтверждали свои слова следующими тезисами:

Во-первых, в конце августа 1953 года Центральный Совет спортивного общества «Динамо» насильно перевел Михаила Якушина , при котором блистал тбилисский клуб, в Москву. При этом тренер московского «Динамо» был уволен за то, что якобы не справляется с задачей, хотя клуб на тот момент занимал третье место.

Во-вторых, решение о переигровке принималось с нарушением установленных правил. «Ни на одну из опротестованных игр протест по существующим правилам не должен был бы подаваться», — признавался после окончания сезона председатель судейской коллегии Николай Латышев.

В-третьих, «Торпедо» даже не наказали за необеспечение порядка.

Сторонники теории считали, что в бедах грузинского клуба виноват Никита Хрущев. Якобы по его заказу после смерти Сталина и ареста Берии начали «топить» «Динамо».

Насколько эта версия правдива, узнать невозможно. Тем не менее спустя 11 лет тбилисский клуб все-таки выиграл золотые медали чемпионата России.