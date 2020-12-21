По данным источника, арбитры, находясь в командировке, употребляли алкоголь 17 декабря примерно в 19:50 по местному времени. То есть они пили водку менее чем за сутки до начала матча, на котором им предстояло работать.

Ранее стало известно, что арбитр Игорь Панин будет отстранён. Он был замечен после матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» (1:0) в ресторане одного из отелей Сочи в компании сотрудников южан. Они вместе употребляли алкогольные напитки.