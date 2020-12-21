В «Сочи» попытаются вернуть Кокорина

Мы никогда не могли подумать, с чем это (травматизм Кокорина. — Sport24) связано. Другой конспект тренировок. Никаких предпосылок по травматизму у него в карьере не наблюдалось. Но надо признать, что в этом возрасте даже я столкнулся с повышенным травматизмом. Это нужно пережить. Надо посмотреть за всем организмом, где зарыта проблема. Просто так не может быть.