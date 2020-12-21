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Федотов: «Сочи» попытается вернуть Кокорина, хотя мы желали ему попасть в зарубежный клуб» 

Sport24 и ещё 2 3 часа назад
В «Сочи» попытаются вернуть Кокорина
Фото: Sport24
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов рассказал о возможных трансферах команды зимой и вероятности возвращения форварда «Спартака» Александра Кокорина.

«Мы смотрим. Есть различные варианты, к чему мы должны быть готовы. Различные по финансам. Смотрим и на свободных агентов. Наша задача — то, что плохо лежит, быстренько взять. Серьезная работа на самом деле, ошибаться нельзя. Заявка практически заполнена, поэтому усиление будет в один-два человека.

Мы никогда не могли подумать, с чем это (травматизм Кокорина. — Sport24) связано. Другой конспект тренировок. Никаких предпосылок по травматизму у него в карьере не наблюдалось. Но надо признать, что в этом возрасте даже я столкнулся с повышенным травматизмом. Это нужно пережить. Надо посмотреть за всем организмом, где зарыта проблема. Просто так не может быть.

Вернуть или не вернуть… Ну попытаемся, наверное. Хотя тут уже аренда будет. Когда Санька уезжал, мы передавали ему посыл — что будем болеть за него в каком-нибудь зарубежном клубе. Надеюсь, если аренда с «Фиорентиной» удастся, которую тут нарисовали, это будет возможность уйти из-под давления. Хотя он достаточно стойкий в этом отношении», — сказал Федотов в эфире «Радио Маяк».

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Футбол , Владимир Федотов , Александр Кокорин , Спартак
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