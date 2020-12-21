Месси: «Барселона» переживает трудные времена, но я в порядке 

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о ситуации в каталонском клубе в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По его словам, лето оказалось для него крайне тяжелым временем, однако теперь все устаканилось.

«Я в порядке. Знаю, что Барселона» переживает трудные времена — как клуб и команда, — но у меня хорошее настроение», — заявил южноамериканец.