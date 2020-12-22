Аршавин объяснил провал «Зенита» в Лиге чемпионов 

«В ЛЧ соперники более мастеровитые. Если посмотреть на игру против «Спартака» (3:1), то Дзюба просто подошел к Маслову в первом тайме и почти всю борьбу выиграл. Не задумываясь. На него проходили диагонали от Ловрена, Сутормина. А если ты подходишь к защитникам в ЛЧ, то там все так просто не получится.