Месси в седьмой раз в карьере вручили трофей Пичичи 

21 декабря испанское издание Marca проводит традиционную ежегодную церемонию вручения наград.
Нападающему «Барселоны» Лионелю Месси был вручен седьмой в его карьере трофей Пичичи — награду лучшему бомбардиру сезона. По итогам сезона-2019/20 аргентинец в седьмой раз в карьере выиграл бомбардирскую гонку в чемпионате Испании, забив 25 голов в 33 матчах.
Месси является рекордсменом по числу завоеванных трофеев Пичичи. На втором месте — Тельмо Сарра, который становился лучшим шесть раз. По пять побед у Уго Санчеса, Альфредо Ди Стефано и Кини. Четыре раза трофей получал Ференц Пушкаш. У Криштиану Роналду три подобных награды.