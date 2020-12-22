Месси: «Без фанатов играть ужасно»

«Тяжело ли играть без болельщиков? Да, это очень тяжело. Без фанатов играть ужасно. Ощущения не из приятных. Когда на стадионе нет болельщиков, то матчи становятся похожими на тренировки и необходимо много времени, чтобы наконец войти в игру. Поэтому сейчас столько равных матчей. Пандемия заставила футбол сильно измениться, причём в худшую сторону. Я надеюсь, после того как всё это закончится, мы сможем вернуть людей на стадионы и сами вернуться к нормальной жизни», — цитирует Месси Marca.