Левандовски назвал Дель Пьеро кумиром молодости

"Месси и Роналду на вершине уже очень давно, на данный момент превзойти их не может никто. Однако если посмотреть на цифры, то, думаю, я забил немало мячей как в этом году, так и в нескольких предыдущих. Я не могу представить себя, сидящего с ними за одним столом… Однако я мог бы пригласить их пообедать за моим. Мои кумиры? В молодости я восхищался Дель Пьеро, Тьерри Анри, Роберто Баджо. Тогда я только мечтал о больших аренах, полном погружении в эту атмосферу", — цитирует Левандовского France Football.