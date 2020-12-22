Все новости на карте

Бывшему защитнику «Интера» и сборной Италии Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Беллуджи находится в больнице с 4 ноября.

Несмотря на проблемы, 70-летний мужчина не потерял чувства юмора:

«Они даже отобрали у меня ногу, которой забивал менхенгладбахской «Боруссии». Могли бы, по крайней мере, приделать мне пару протезов, чтобы я был таким же быстрым, как Оскар Писториус», — цитирует экс-футболиста Altropensiero.

В своей клубной карьере Беллуджи, помимо «Интера», также выступал за «Болонью», «Наполи» и «Пистойезе».

С «Интером» защитник выигрывал Скудетто в сезоне-1970/71 годах, а с «Болоньей» становился обладателем Кубка Италии (1973/74).