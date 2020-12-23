Тедеско может стать главным тренером «Майнца» 

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Ранее немецкий специалист сообщил, что не станет продлевать контракт с красно-белыми, который истекает летом 2021 года.

В ближайшее время руководство «Майнца» расстанется с главным тренером команды Яном-Мориц Лихте. Его место в высокой долью вероятности может занять Тедеско, сообщает Bild.

Сейчас в «Майнце» вакантна должность спортивного директора. Главным претендентом на нее является хорошо знакомый Тедеско — Кристиан Хайдель . Хайдель и Тедеско вместе работали в «Шальке».

«Майнц» в 13 турах Бундеслиги набрал шесть очков, расположившись на предпоследнем, 17-м месте в турнирной таблице. «Спартак» в 19 турах РПЛ набрал 35 очков, находясь на третьей строчке таблицы.