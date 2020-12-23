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Бывшему футболисту сборной Италии ампутировали обе ноги из-за коронавируса 

Мир24 36 минут назад
Экс футболисту сборной Италии ампутировали ноги из-за коронавируса
Фото: РИА Новости
Бывшему защитнику сборной Италии по футболу Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги в связи с осложнениями после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
70-летний спортсмен был госпитализирован в начале ноября в тяжелом состоянии. Медики смогли спасти жизнь Беллуджи, однако ему пришлось удалить обе ноги. Вместе с тем экс-футболист не теряет чувства юмора.

«Они отняли у меня даже ногу, которую я использовал, чтобы забивать менхенгладбахской «Боруссии», — сказал журналистам спортсмен. Он выразил надежду, что медики установят ему протезы, чтобы он бегал так же быстро, как Оскар Писториус.

Напомним, что в 70-е Беллуджи выступал за миланский «Интер», с которым выиграл чемпионат Италии, а также за «Болонью», «Наполи» и «Пистойезе». 32 матча.провел за национальную сборную.
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Футбол , Оскар Писториус , ИТАР-ТАСС
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