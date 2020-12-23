Экс футболисту сборной Италии ампутировали ноги из-за коронавируса

Бывшему защитнику сборной Италии по футболу Мауро Беллуджи ампутировали обе ноги в связи с осложнениями после перенесенной коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

70-летний спортсмен был госпитализирован в начале ноября в тяжелом состоянии. Медики смогли спасти жизнь Беллуджи, однако ему пришлось удалить обе ноги. Вместе с тем экс-футболист не теряет чувства юмора.

«Они отняли у меня даже ногу, которую я использовал, чтобы забивать менхенгладбахской «Боруссии», — сказал журналистам спортсмен. Он выразил надежду, что медики установят ему протезы, чтобы он бегал так же быстро, как Оскар Писториус.

Напомним, что в 70-е Беллуджи выступал за миланский «Интер», с которым выиграл чемпионат Италии, а также за «Болонью», «Наполи» и «Пистойезе». 32 матча.провел за национальную сборную.