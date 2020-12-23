"Когда я начал играть в футбол, я никогда не думал, что побью какие-либо рекорды. И тем более тот, который я установил сегодня, ранее принадлежавший Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех тех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю", — написал Месси на своей странице в Instagram.