Аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси сказал, что на старте своей карьеры никогда не задумывался, что сможет побить какие-либо рекорды в футболе.
Месси во вторник отметился голом в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Вальядолида" (3:0), и этот мяч стал для 33-летнего аргентинца 644-м в карьере за "Барселону". Таким образом, Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, обойдя трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, который забил 643 мяча за бразильский "Сантос".
"Когда я начал играть в футбол, я никогда не думал, что побью какие-либо рекорды. И тем более тот, который я установил сегодня, ранее принадлежавший Пеле. Я могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет, моих товарищей по команде, мою семью, моих друзей и всех тех, кто поддерживает меня каждый день. Обнимаю", — написал Месси на своей странице в Instagram.