Черевченко признан лучшим тренером Премьер-лиги в декабре 

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко назван тренером месяца по итогам декабря в российской Премьер-лиге. 46-летний специалист был единогласно выбран экспертами РПЛ и «Матч Премьер», а также болельщиками в ходе голосования.
В прошлом месяце «Химки» набрали 7 очков в 3 матчах и расположились в турнирной таблице на 11-м месте.
Среди номинантов также были Сергей Семак — «Зенит» (9 очков в 3 матчах, 1-е место), Владимир Федотов — «Сочи» (9 очков в 3 матчах, 4-е место), Мурад Мусаев — «Краснодар» (9 очков в 3 матчах, 7-е место), Александр Хацкевич — «Ротор» (6 очков в 3 матчах, 13-е место).