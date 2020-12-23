Акинфеев попал в список кандидатов в депутаты Госдумы

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев попал в список кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва от "Единой России". Об этом сообщают "Ведомости".
По информации источника, партия ввведет переговры с 34-летним вратарем о возможной перспекитве получения мандата в нижней палате парламента.
Отмечается, что в расширенный список потенциальных кандидатов попали телеведущий Павел Воля, певицы Валерия и Алла Пугачева, а также бывший вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Капков.
Ранее сообщалось, что президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер высказался о голкипере Игоре Акинфееве.