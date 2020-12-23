Стадион «Спартака» переименуют в 2021 году

Домашний стадион московского "Спартака" будет переименован в 2021 году. Об этом сообщает "Интерфакс".

Вместо "Открытие Арены" стадион будет носить название "Открытие банк Арена". Соответствующая надпись появился на крыше северной трибуны. В пресс-службе банка отметили, что все необходимые документы уже подготовлены. Напомним, что права на нейминг стадиона "Спартака" находятся в распоряжении "Открытия" до 2023 года.