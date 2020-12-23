Защитник «Челси» может перейти в «ПСЖ» 

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Le Parisien. По информации источника, в трансфере футболиста заинтересован "ПСЖ", на его переходе настаивает наставник команды Томас Тухель

В текущем сезоне 27-летний немецкий защитник провел за "Челси" всего один матч в Английской премьер-лиге (АПЛ). Состав лондонской команды Рюдигер пополнил в 2017 году, до этого он защищал цвета итальянской "Ромы".

Ранее сообщалось, что определены лучшие футболисты 14-го тура АПЛ.