Экс-игрок «Локомотива» рассказал о сложностях работы с Семиным

Бывший футболист "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал о трудностях в работе с экс-наставником "железнодорожников" Юрием Семиным, передает Sport24.
Коломейцев отметил, что хорошо относится к специалисту, однако работать с ним было трудно. По его признанию, у Семина не было особой ротации, потому что на поле он выпускал "своих" игроков.
"У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок. С одной стороны, может, это и хорошо", — заявил футболист.
Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе объявил об уходе из "Локомотива".