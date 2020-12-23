Экс-игрок «Локомотива» рассказал о сложностях работы с Семиным

Матч-центр
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16 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 3
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Сочи
Сочи
2 0
Динамо М Динамо М
Ротор
Ротор
1 0
Арсенал Арсенал
Зенит
Зенит
3 1
Спартак М Спартак М
16 декабря

Испанская Примера

2 из 2
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Реал Мадрид
Реал Мадрид
3 1
Атлетик Б Атлетик Б
Барселона
Барселона
2 1
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
16 декабря

Бундеслига

3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
0 2
Фрайбург Фрайбург
Бавария
Бавария
2 1
Вольфсбург Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 1
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
16 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Лестер Сити
Лестер Сити
0 2
Эвертон Эвертон
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Арсенал
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Саутгемптон Саутгемптон
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
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Химки
Химки
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Локомотив М Локомотив М
Краснодар
Краснодар
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Уфа Уфа
Ростов
Ростов
1 3
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
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Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
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Тамбов
Тамбов
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Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
18 декабря

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1 из 1
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Унион
Унион
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
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3 из 5
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Атлетико М
Атлетико М
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Эльче Эльче
Барселона
Барселона
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Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
1 3
Вильярреал Вильярреал
19 декабря

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3 из 6
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Боруссия М
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Эвертон
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Алавес
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Лестер Сити
Лестер Сити
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Фулхэм
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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Лидс Юнайтед
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Вест Хэм Юнайтед
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Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
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Челси
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Эвертон
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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
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Хетафе Хетафе
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль

Экс-игрок «Локомотива» раскритиковал Семина 

Газета.Ru и ещё 1 4 часа назад
Экс-игрок «Локомотива» рассказал о сложностях работы с Семиным
Фото: РИА Новости
Бывший футболист "Локомотива" Александр Коломейцев рассказал о трудностях в работе с экс-наставником "железнодорожников" Юрием Семиным, передает Sport24.
Коломейцев отметил, что хорошо относится к специалисту, однако работать с ним было трудно. По его признанию, у Семина не было особой ротации, потому что на поле он выпускал "своих" игроков.

"У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок. С одной стороны, может, это и хорошо", — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что Василий Кикнадзе объявил об уходе из "Локомотива".
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