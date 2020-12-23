Экс-игрок «Локомотива» рассказал о сложностях работы с Семиным

"У него есть ставка на определенных игроков, которые играют. Другим, кто сидит на замене, приходится тяжело, потому что неважно, как ты сыграл: плохо или хорошо — выходит определенный игрок. С одной стороны, может, это и хорошо", — заявил футболист.