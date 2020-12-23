Экс-футболист «Локомотива» Александр Коломейцев в эксклюзивном интервью Sport24 поделился воспоминаниями о том, как команда отмечала чемпионство в 2018 году.

— Главный фактор, за счет которого «Локомотив» взял чемпионство?

— Здесь было все вместе: коллектив собрался в клубе, было везение… При этом нельзя сказать, что мы показывали лучшую игру. Просто были качественные защитники и был нападающий, который забивал.

— У каждой команды своя история празднования чемпионства. Что-то особенное делали, когда взяли титул?

— Поехали только в ресторан. Пьянка была… Но пьянка и пьянка. Что с того? Кто-то больше пил, кто-то меньше, а кто-то вообще не пил. Ели, пели, танцевали. Единственный случай, который был, это когда один парень сильнее всех напился.