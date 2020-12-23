«Сток Сити» проиграл «Тоттенхэму»в 1/4 финала Кубка английской лиги

Лондонский "Тоттенхэм" обыграл "Сток Сити" в четвертьфинальном матче Кубка Английской лиги. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Жозе Моуринью.
В составе победителей голами отметились Гарет Бэйл, Бен Дэвис и Гарри Кейн. Единственный мяч "Сток Сити" забил Джордан Томсон. Соперник "Шпор" в полуфинале турнира будет определен по итогам жеребьевки.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги.
Кубок английской лиги. 1/4 финала
"Сток Сити" — "Тоттенхэм" — 1:3 Голы: 0:1 — Бэйл, 22; 1:1 — Томсон, 53; 1:2 — Дэвис, 70; 1:3 — Кейн, 81.