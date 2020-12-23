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«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова 

Чемпионат.com 1 час назад
«Локомотив» объявил об уходе Кикнадзе и Мещерякова
Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»
Пресс-служба «Локомотива» объявила об уходе генерального директора клуба Василия Кикнадзе и председателя совета директоров Анатолия Мещерякова со своих должностей.

«Сегодня состоялось общее собрание акционеров АО ФК «Локомотив», на котором был избран новый состав совета директоров клуба. В него вошли: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Новый состав Совета директоров избрал своим председателем заместителя генерального директора ОАО «РЖД» Плутника Александра Альбертовича. Также на Совете директоров был назначен новый генеральный директор клуба. Им стал бронзовый призер в составе «Локомотива» 1994 года Леонченко Владимир Валерьевич. С 2008 по 2019 год Владимир Валерьевич занимал посты исполнительного директора, председателя Совета профессионального союза футболистов и тренеров», — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива».

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Комментарии
Футбол , Дмитрий Булыкин , Владимир Леонченко , Валерий Филатов , Анатолий Мещеряков , Геннадий Фадеев , Василий Кикнадзе , Юрий Нагорных , Виктор Шендрик , Александр Плутник , Локомотив , РЖД
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