Акинфеев опроверг информацию о своем выдвижении в Госдуму 

СМИ сообщали, что голкипер может стать одним из кандидатов на выборах в Госдуму РФ в следующем году. Акинфеев же отметил, что состоит лишь в одной «партии», а именно — своем футбольном клубе. В основном составе ЦСКА вратарь играет, начиная с 2003 года.

Ранее Игорь Акинфеев был выбран вратарем Сборной РПЛ десятилетия. Идеальная команда Российской Премьер-лиги была составлена в результате опроса болельщиков.