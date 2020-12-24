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Голкипер «Атлетико» порассуждал о противостоянии с Месси 

Газета.Ru 38 минут назад
Страж ворот "Атлетико" Ян Облак высказался о лидере "Барселоны" Лионеле Месси. Словенец объяснил, почему считает аргентинца лучшим футболистом в мире.

"Месси следит за твоими ногами. Если делаешь хоть один шаг, Лео увидит это и пробьет в другой угол. Вот почему он лучший игрок, вот почему с ним так тяжело. Он не показывает этого, но постоянно следит за соперником. Месси смотрит на мяч, однако при этом все равно видит тебя. Он забил мне много голов, даже слишком много. И порой бывает так, что вы не понимаете, как это произошло", — приводит слова Облака Sky Sports.

Незадолго до этого аргентинец обновил рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов за один клуб. Отметим, что теперь на счету Месси 644 забитых мяча, тогда как у Пеле — 643. Ранее Икер Касильяс вернулся в мадридский "Реал".
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Футбол , Видео , Ян Облак , Лионель Месси , Реал
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