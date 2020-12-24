Голкипер «Атлетико» порассуждал о противостоянии с Месси 

"Месси следит за твоими ногами. Если делаешь хоть один шаг, Лео увидит это и пробьет в другой угол. Вот почему он лучший игрок, вот почему с ним так тяжело. Он не показывает этого, но постоянно следит за соперником. Месси смотрит на мяч, однако при этом все равно видит тебя. Он забил мне много голов, даже слишком много. И порой бывает так, что вы не понимаете, как это произошло", — приводит слова Облака Sky Sports.