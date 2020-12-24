Попавший в ДТП защитник «Тоттенхэма» Роуз арестован 

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз был арестован после ДТП со своим участием. 30-летний футболист, по информации британских СМИ, управляя автомобилем на большой скорости, врезался в барьерное ограждение на автомагистрали A45 в Нортгемптоне. По слухам, в результате аварии автомобиль Роуза остался с тремя колесами и свисающим бампером.

Защитник, имеющий на своем счету 29 матчей за сборную Англии, остался невредимым, а тест на алкоголь дал отрицательный результат. Футболист был арестован за опасное вождение и взят под стражу в отделении полиции.

Представитель полиции Нортгемптоншира заявил The Sun:

«Мы можем подтвердить, что 30-летний мужчина был арестован по подозрению в опасном вождении на трассе A45 в Нортгемптоне вскоре после 4 утра.

Подозреваемый в настоящее время содержится в полицейском участке округа, и поэтому для полиции Нортгемптоншира было бы неуместно давать дальнейшие комментарии в настоящее время».

Роуз с приходом на пост главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью потерял место в составе «шпор». В сезоне-2020/21 защитник не провел за основную команду ни одного матча.