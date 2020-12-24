Кикнадзе прокомментировал свой уход из «Локомотива» 

«Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи», — сказал Кикнадзе в эфире «Матч ТВ».