Аршавин заявил о неготовности стать гендиректором «Зенита»

Директор по спортивным вопросам департамента по развитию молодежного футбола «Зенита» Андрей Аршавин считает, что спортивный директор сине-бело-голубых Хавьер Рибалта покинет занимаемую должность по окончании срока действия контракта в 2021 году. Аршавин, которого многие считают основным претендентом на данный пост, считает, что пока не готов к этой работе.

— У Рибалты контракт истекает в следующем году в июне. Ты эту тему с ним поднимал?

— Да.

— И что? Он собирается его продлевать? По моей информации, нет.

— Ну да. Скорее всего, нет, чем да. Он говорит, что его семье, с которой он редко видится, здесь не очень нравится.

— Главным претендентом на это место называют тебя.

— Мне кажется, я не готов просто следующим летом вступить на эту должность.

— Ты не готов? Почему?

— У меня не хватит ни опыта, ни знаний. Я не только тебе говорю, но и Рибалте в том числе.

— Его реакция? Он не сказал тебе: «Андрей, я тебе помогу советами, обращайся»?— Ну прямо так он не говорил. В принципе, когда я что-то спрашиваю, мне Хавьер всегда отвечает. Мы с ним особо много не пересекаемся в плане работы.

— Окей. Ты не готов. А кто готов? Опять иностранца привести? Или есть на российском рынке специалист?

— Блин, хорошо, что это не моя головная боль. Вот реально, если так подумать, Газизова что брать (смеется). Уже нельзя.

— Почему?

— Потому что он уже работал в «Спартаке» . Вот если бы просто из «Уфы» пригласить — это одно. А то, что он работал в «Спартаке» и сказал, что бросил перчатку…

— Ну он уже забрал сейчас.