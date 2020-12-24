Губернатор пообещал Прядкину выделить деньги на «Тамбов»

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин выделит средства на «Тамбов», выступающий в РПЛ, но испытывающий финансовые проблемы. Такое обещание функционер дал президенту РПЛ Сергею Прядкину . Об этом сообщает «РБ Спорт».

Никитин и Прядкин встретились и обсудили проблемы клуба. Также во время беседы присутствовали первый вице-губернатор и руководители клуба. Губернатор пообещал выделить клубу денег. Более точные подробности будут обсуждаться позднее — на следующую неделю запланировано очередное собрание.

Если «Тамбов» сохранит прописку в РПЛ, то юридически переедет в Саранск и будет переименован. Если же команда вылетит в ФНЛ, но останется в родном регионе.

После первой части сезона «Тамбов» занимает 16-е место в РПЛ. Таблицу можно посмотреть на Sport24.