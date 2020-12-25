Широков на суде показал справку о зарплате в 50 тысяч рублей

Бывший футболист сборной России Роман Широков на суде предоставил справку о том, что его официальная зарплата составляет 50 тысяч рублей.
Ранее арбитр Никита Данченко, которого избил экс-капитан сборной, подал гражданский иск на 500 тысяч рублей.
Сегодня, 25 декабря, в суде проходят прения сторон по делу Широкова, который обвиняется в избиении судьи. Напомним, по версии следствия, футболист избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Широкову вменяется «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений». Ему грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Защита Данченкова же считает, что имело место покушение на убийство.