Как сообщал «Рамблер», 10 августа Широков в ходе матча любительских команд на стадионе академии «Спартака» избил судью Никиту Данченкова. На опубликованных в Сети кадрах видно, как спортсмен подходит к арбитру, бьет его рукой по лицу, а затем пинает.

Широков извинился за свои действия, однако в отношении него было возбуждено дело об «умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». А потерпевший заявил гражданский иск о возмещении вреда на 500 тысяч рублей.

Представитель гособвинения в ходе сегодняшнего судебного заседания по делу попросил суд приговорить Широкова к ограничению свободы.

«Прокурор просит ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев, гражданский иск удовлетворен частично — 150 тыс. рублей», — рассказал один из адвокатов арбитра Александр Островский.

Другой адвокат потерпевшего Александр Добровинский отметил, что вина Широкова полностью доказана показаниями свидетелей.

В свою очередь Широков представил в суде положительную характеристику из оказывающей в том числе юридические услуги группы компаний «Логос» и справку о том, что его зарплата составляет 50 тысяч рублей.